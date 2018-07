Equipe Haas apresenta carro para estreia na Fórmula 1

Primeira equipe norte-americana a competir na Fórmula 1 em 30 anos, a Haas anunciou neste domingo o carro com o qual estreará na categoria. O modelo, batizado de VF-16 (de "Very First", equivalente a "primeiríssimo", numa tradução livre), será pilotado pelo francês Romain Grosjean e pelo mexicano Esteban Gutiérrez a partir desta segunda-feira nos testes da pré-temporada da F1, em Barcelona.

Antes disso, os pilotos colocaram o carro na pista pela primeira vez no sábado, na cidade espanhola, para fazer o chamado "shakedown", que é a estreia de um modelo no asfalto. O carro, desenhado pela Dallara e com motores Ferrari, é predominantemente vermelho e preto com tons de cinza.

"Nossa meta com este carro é somar pontos", afirmou o chefe de equipe, Günther Steiner, contratado por Gene Haas, proprietário da Haas, para ser o líder da empreitada do time na F1. Steiner tem experiência na categoria, com atuações na Jaguar e na Red Bull.

Ele não esconde a ansiedade pela estreia do carro, que levou dois anos para ficar pronto, na pista de Barcelona. "Primeiro, precisamos ir para a pista e mostrar para todo mundo que podemos fazer o trabalho, podemos terminar corridas. Queremos ser respeitados pelos fãs e pelas outras equipes do paddock. Aí, vamos querer somar pontos. Este é o nosso maior objetivo", afirmou.