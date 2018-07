Equipes decidem abolir novo esquema de qualificação da F-1

O novo formato de treinos qualificatórios da Fórmula 1 teve apenas uma experiência, para o GP da Austrália neste final de semana, e já caiu em desuso. As equipes da categoria se reuniram antes da prova em Melbourne e decidiram de maneira unânime retornar à antiga forma de disputa pela classificação no grid.

"Houve um encontro e decidimos retomar a fórmula dos anos anteriores para definir a classificação. Ainda precisa ser ratificado pela Comissão da F1, mas eu gostaria de saber quem defenderia o treino classificatório de ontem (sábado)", afirmou Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, em entrevista ao site da Autosport.

O mandatário da equipe alemã foi questionado se houve alguma sugestão de manter o Q1 e Q2 da maneira nova, com eliminações progressivas, e troca apenas do Q3. "Algumas equipes acharam que Q1 e Q2 iriam dar mais emoção, mas no fim o senso comum prevaleceu", acrescentou.

"Voltaremos a um formato que já conhecemos, que já tem um regulamento determinado, em vez de inventar mais outra coisa", disse. "Nós seríamos muito tolos se inventássemos algo novo para a semana que vem e tivéssemos que mudar novamente por não gostar."

As principais críticas para o formato de disputa pela pole-position em 2016 aconteceram pela falta de ação durante o treino. No sábado, Lewis Hamilton fez um ótimo tempo e resolveu poupar o carro para a corrida. As outras equipes se contentaram com o que conquistaram e também acabaram por deixar os carros nos boxes.