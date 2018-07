Espanhóis dominam em casa e Márquez crava pole da MotoGP em Aragão

Os torcedores espanhóis que foram ao circuito de Aragão neste sábado não tiveram do que reclamar. Eles viram os pilotos do país dominarem o treino de classificação da MotoGP para a etapa que acontecerá neste domingo, na cidade. A pole mais uma vez ficou com Marc Márquez, que cravou o tempo de 1min47s117.

Líder disparado do Mundial, Márquez confirmou o favoritismo no treino em casa e contou com o apoio da torcida para faturar a pole com tranquilidade. Em busca de seu terceiro título na categoria, o piloto terá a companhia na primeira fila de dois compatriotas: Maverick Viñales, segundo colocado, e Jorge Lorenzo, terceiro.

Ambos, no entanto, viram que terão bastante trabalho para tirar a vitória de Márquez no domingo, tamanha a superioridade do bicampeão no treino. O piloto da Honda ficou mais de meio segundo à frente de Viñales, que cravou 1min47s748. Lorenzo veio logo atrás, com 1min47s778.

A quarta colocação ficou com o italiano Andrea Dovizioso, que cravou 1min47s819, seguido pelo britânico Cal Crutchlow, com 1min47s843. O multicampeão Valentino Rossi, segundo colocado da temporada, não teve um bom dia e largará somente na sexta posição, após marcar 1min47s951.

Neste sábado, Rossi até chegou a ocupar a segunda colocação e sonhou com a primeira fila, mas foi facilmente ultrapassado por seus rivais, sem encontrar resposta em sua moto. Pior que ele, Dani Pedrosa, vencedor da última etapa em San Marino, sairá somente em sétimo, após marcar 1min48s017.

Até o momento, o cenário não poderia ser melhor para Marc Márquez, líder da temporada com 223 pontos. Se vencer, o espanhol abrirá ainda mais vantagem para o segundo colocado, que é atualmente Valentino Rossi, com 180 pontos. Jorge Lorenzo é o terceiro, com 162. A etapa de Aragão da MotoGP está marcada para as 9 horas (de Brasília) deste domingo.