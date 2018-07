Etapa de Pocono da Fórmula Indy é adiada para segunda-feira por causa da chuva

A etapa de Pocono da Fórmula Indy que aconteceria neste domingo foi adiada para segunda-feira, com largada prevista para as 13h (horário de Brasília), por conta das fortes chuvas que cairão na região durante todo o dia.

A organização da prova optou inicialmente por adiar para mais tarde a largada, que aconteceria às 16h09 deste domingo. No entanto, a chegada de uma tempestade na região do circuito fez com que a prova ficasse para o dia seguinte. É o segundo adiamento da Indy na temporada. Em junho, a corrida do Texas foi remarcada para 28 de agosto, por conta de dois dias seguidos de muita chuva no local.

No sábado, o russo Mikhail Aleshin, da Schmidt Peterson, garantiu a pole position. Foi a primeira vez na história da Indy que um piloto da Rússia conseguiu cravar a volta mais rápida em um treino classificatório da modalidade.

O norte-americano Josef Newgarden sairá em segundo lugar, seguido pelo japonês Takuma Sato. O brasileiro Hélio Castroneves largará em quarto, com o colombiano Carlos Muñoz em quinto e o canadense James Hinchcliffe em sexto.

O norte-americano Alexander Rossi foi o sétimo mais rápido, seguido pelo australiano Will Power. O brasileiro Tony Kanaan foi o nono e o norte-americano Ed Carpenter fechou o Top 10. Líder do campeonato, o francês Simon Pagenaud não encontrou o acerto ideal e largará apenas em 14º.