Ex-McLaren, Paffett se torna piloto de simulador da Williams Ex-piloto de testes e reserva da McLaren, Gary Paffett está de volta à Fórmula 1. Nesta terça-feira, a Williams anunciou a contratação do britânico, que será seu piloto de simulador na temporada 2016. Paffett, de 34 anos, chega com a função de ajudar no desenvolvimento do FW38, o carro da Williams.