Exposição comemora os 25 do tri de Senna com esculturas em SP

Na próxima quinta-feira, 20 de outubro, comemora-se os 25 anos de uma das grandes conquistas do esporte brasileiro: o tricampeonato da Fórmula 1 de Ayrton Senna. Para marcar a data será lançado em São Paulo um museu a céu aberto. Ao todo, serão espalhadas pela cidade 11 esculturas inéditas feitas pelo artista Rafael Sanches em homenagem ao piloto.

A exposição estará distribuída em 12 pontos distintos de São Paulo entre 20 de outubro e 15 de novembro, quando irá para o autódromo de Interlagos por tempo indeterminado. O lançamento oficial será nesta quarta-feira, 19 de outubro, na Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP).

"O Ayrton tem uma ligação muito grande com todos os brasileiros e também com a cidade de São Paulo. Os fãs do meu tio sempre pediram um espaço para que pudessem recordar dele e essa é uma homenagem que estamos dedicando para todos que têm um carinho grande pelo Ayrton", diz Bianca Senna, diretora de Branding do Instituto Ayrton Senna e sobrinha do tricampeão mundial de F-1.

Confira os pontos onde estarão as esculturas em São Paulo:

3 Aeroportos (Guarulhos, Congonhas e Viracopos)

Sede do Twitter em São Paulo

Federação das Indústrias de São Paulo - FIESP 19/10 às 16h. Av. Paulista, 1313.

Esporte Clube Pinheiros

Colégio Rio Branco (onde Senna estudou)

Shoppings Morumbi, Anália Franco e Eldorado

Rodovia Ayrton Senna

Uma delas em frente ao Autódromo de Interlagos para aguardar a mudança oficial no final do ano