Felipe Fraga supera Barrichello e vence a Corrida do Milhão da Stock Car

Em um duelo de gerações na Stock Car, o piloto Felipe Fraga, de 21 anos, levou a melhor sobre Rubens Barrichello, de 44, e conquistou neste domingo a vitória na Corrida do Milhão, a prova mais aguardada da temporada. Líder do campeonato, Fraga ampliou ainda mais a vantagem sobre os rivais com o triunfo obtido no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Rubinho foi o vencedor da Corrida do Milhão em 2014.

O jovem talento da Stock Car soma agora 166 pontos, em situação tranquila para buscar seu primeiro título na categoria. A segunda posição na classificação geral agora pertence a Max Wilson, com 130. Marcos Gomes, que não somou pontos porque abandonou neste domingo, caiu para o terceiro lugar, com 112. Barrichello deu um salto na tabela, passando do 7º para o 3º posto, com 124 pontos.

Com a experiência de já ter vencido a tradicional prova da Stock Car, Barrichello largou na pole position neste domingo e era o favorito a buscar o "bi". E parecia que a situação conspirava a seu favor quando, na primeira volta, um dos dois rivais que o ameaçavam deixou a prova de forma precoce.

Ricardo Maurício levou a pior ao largar em segundo. Ele emparelhou com Barrichello e Fraga na primeira volta e acabou envolvido num pequeno acidente no "S do Senna" com Marcos Gomes, atual vencedor da Corrida do Milhão. Os dois caíram para o pelotão traseiro e acabaram abandonando a prova na sequência.

Desta forma, a prova perdeu dois dos seus favoritos em apenas uma volta, o que abriu as portas para Barrichello despontar com tranquilidade na liderança. Também beneficiado pelas batidas, Felipe Fraga se viu como único rival a perseguição Rubinho.

E não demorou para Fraga começar a pressão sobre o experiente piloto, ex-Fórmula 1. Na quinta volta, o jovem emparelhou e, na volta seguinte, passou Barrichello. Daí em diante dominou a prova até a bandeirada. Rubinho teve chance de ao menos dar trabalho a Fraga, mas não aproveitou as oportunidades ao usar o botão de ultrapassagem, para ganhar mais potência temporariamente.

A terceira colocação da prova ficou com Valdeno Brito, vencedor da primeira Corrida do Milhão, em 2008. Ele havia largado somente da 11ª posição. Max Wilson, novo vice-líder do campeonato, terminou em quarto. E Allam Khodair chegou em quinto.

Um dos pilotos mais experientes o grid, Cacá Bueno sofreu um leve acidente na penúltima volta, ao perder o controle do carro e acertar o muro da Curva do Café. Acabou abandonando a prova.

A próxima etapa da Stock Car será disputada no dia 25 deste mês, em Londrina. Depois da prova paranaense, a categoria terá mais quatro etapas. A última será realizada novamente em Interlagos, no dia 11 de dezembro.