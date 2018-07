Felipe Fraga vence 1ª corrida e mantém ponta da Stock Car; Barrichello ganha a 2ª

Felipe Fraga venceu a primeira corrida e Rubens Barrichello subiu no degrau mais alto do pódio da segunda na rodada dupla da etapa de Londrina da Stock Car, disputada neste domingo, quando foi realizada a oitava etapa desta temporada da principal categoria do automobilismo brasileiro. As duas provas foram bastante disputadas e com diversas ultrapassagens.

Na primeira, depois de largar na terceira colocação, Felipe Fraga fez uma prova excepcional e ampliou sua vantagem na liderança do campeonato. Em um circuito com poucos pontos de ultrapassagem, Fraga travou um grande duelo com Cacá Bueno, que ocupava a segunda colocação.

Na sequência, na sétima volta, colou no então líder Max Wilson, abriu pela esquerda e se aproveitou do fato de entrar por dentro na curva para assumir a ponta. Max Wilson manteve a pressão, conseguiu uma ultrapassagem em seguida, mas foi novamente superado. No final, perdeu ritmo, parou nos boxes e precisou abandonar.

Valdeno Brito terminou em segundo lugar e Ricardo Maurício completou o pódio. Marcos Gomes ficou em quarto, seguido por Sérgio Jimenez. Rubens Barrichello superou Cacá Bueno na parte final da corrida e foi o sexto, seguido pelo rival. Diego Nunes fechou na oitava colocação, seguido por Raphael Abbate. O argentino Néstor Girolami ficou em décimo e garantiu a pole na segunda corrida.

SEGUNDA CORRIDA

A segunda prova também contou com muitas disputas e trocas de posições. Girolami teve problemas e precisou abandonar a prova. Com uma boa estratégia, Rubens Barrichello venceu, seguido por Átila Abreu e Vitor Genz na terceira colocação.

Thiago Camilo acabou em quarto lugar, à frente de Ricardo Zonta. Allam Khodair ficou em sexto e Denis Navarro foi o sétimo colocado. Bia Figueiredo garantiu o oitavo lugar. Ricardo Maurício foi o nono e Max Wilson fechou o Top 10.

CLASSIFICAÇÃO

Felipe Fraga terminou em 13º lugar na segunda prova, somou mais alguns pontos e manteve a liderança da temporada com 195 pontos. Barrichello subiu uma posição e assumiu a segunda colocação com 157.