Massa crê em trabalho da Williams para melhorar seu carro para corrida

Como era previsto, o desempenho do brasileiro Felipe Massa nas duas primeiras sessões de treinos livres para o GP de Mônaco, a sexta etapa da temporada de 2016 da Fórmula 1, não foi dos melhores. O piloto da Williams sofreu um acidente na primeira atividade desta quinta-feira, pela manhã, o que influenciou sua performance ao longo do dia.

Com uma batida na curva Sainte-Dévote após 10 voltas completadas na primeira sessão - ficou com a 19.ª colocação -, Felipe Massa só voltou à pista na segunda metade do treinamento da tarde. O piloto brasileiro conseguiu dar 42 voltas com sua Williams, mas não passou do 16.º lugar.

Para Felipe Massa, faltou aderência da pista e tração do modelo FW38 da Williams. "Foi uma manhã difícil, perdi muito tempo no treino quando eu poderia ter guiado. Perdi muitas voltas e nós sabemos que em Mônaco é importante você estar o máximo de tempo que você puder na pista", lamentou o brasileiro.

"A tarde não foi muito boa para nós. Sofremos para alcançar bons tempos de volta. Perdemos aderência e tração, então temos de trabalhar no carro para tentar melhorar e torná-lo mais competitivo para esta pista, especialmente para a corrida", comentou Felipe Massa.

Já Felipe Nasr teve um péssimo dia com sua Sauber. Seu melhor tempo foi 1min17s999 e ficou com a 20.ª colocação, 3s392 mais lento que o líder Daniel Ricciardo, da Red Bull.