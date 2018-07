Felipe Massa lamenta ter ficado de fora da zona de pontuação em Silverstone

O brasileiro Felipe Massa se mostrou bastante decepcionado com a 11.ª colocação no GP da Inglaterra, realizado neste domingo no circuito de Silverstone. O piloto confessou, após a prova, que a sua Williams sofreu com o desgaste inesperado dos pneus.

"Foi uma corrida decepcionante. Nós tentamos brigar com tantos carros durante toda a corrida, mas com a pista molhada o carro estava saindo de traseira. Nós tentamos manter o ritmo e a posição, mas nossos pneus estavam degradando demais comparado com outras equipes, custando queda de posições e terminei fora da zona de pontuação", analisou o piloto, que largou e terminou a corrida na 11.ª colocação.

Se Felipe Massa não saiu satisfeito com o resultado, o seu compatriota Felipe Nasr gostou bastante de ter terminado a prova em 15.º lugar, após iniciar a corrida do 21.ª e última colocação do grid. Seu companheiro de Sauber, o sueco Marcus Ericsson, largou dos boxes.

"Foi uma boa corrida para mim, tendo em mente que eu larguei lá de trás. Acima de tudo, nós extraímos o máximo do carro, assim como a estratégia. Eu entendi bem as condições da pista, então consegui ir aos boxes na hora certa", afirmou Felipe Nasr, que mesmo assim mantém o tom crítico ao carro.

"No começo eu estava com um ritmo bom com os pneus médios, mas depois que a pista secou completamente, os tempos de volta foram determinados pelo desempenho de nosso carro. Ainda não chegamos aonde que queremos, vamos continuar a brigar pelos pontos no Mundial", finalizou o jovem brasileiro.