Ferrari faz aposta agressiva na definição dos pneus para o GP de Cingapura

Os pilotos da Ferrari decidiram fazer uma aposta considerada mais agressiva na definição dos pneus a serem utilizados no GP do Cingapura, a próxima etapa da temporada 2016 da Fórmula 1, e escolheram nove jogos de compostos ultramacios para o fim de semana da prova, que será realizada em 18 de setembro.

O finlandês Kimi Raikkonen e o alemão Sebastian Vettel estão entre os pilotos que mais apostaram nos ultramacios - os outros compostos disponibilizados pela Pirelli para a prova no circuito de Marina Bay são os macios e os supermacios.

Além deles, apenas a dupla da Haas, equipe que utiliza os motores da Ferrari, formada pelo francês Romain Grosjean e o mexicano Esteban Gutiérrez, e o sueco Marcus Ericsson, da Sauber, que também é parceira da equipe italiana, selecionaram nove jogos de pneus ultramacios.

No ano passado, o GP de Cingapura foi o único em que a Ferrari conseguiu colocar seus dois pilotos no pódio, com Vettel vencendo e Raikkonen assegurando a terceira posição. E um novo bom desempenho é fundamental no momento de disputa pela vice-liderança do Mundial de Construtores, ocupada pela Red Bull, que tem 11 pontos de vantagem para a equipe italiana, a terceira colocada.

Líder disparada do campeonato, a Mercedes viu os seus pilotos - Lewis Hamilton e Nico Rosberg - selecionarem sete jogos de compostos ultramacios, assim como fizeram Daniel Ricciardo e Max Verstappen, da Red Bull.

Nove pilotos optaram por apenas um jogo de pneus macios. Foram eles: Raikkonen, Gutiérrez, Ericsson, Felipe Massa, Felipe Nasr, Kevin Magnussen, Jolyon Palmer, Daniil Kvyat, Carlos Sainz Jr. No rumo contrário, a dupla da Force India - Nico Hulkenberg e Sergio Pérez - escolheu quatro jogos desses compostos.