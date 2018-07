Filho de Piquet sofre outro acidente grave, mas passa bem

Filho de Nelson Piquet, o jovem piloto Pedro Piquet sofreu outro grave acidente neste sábado, durante etapa austríaca da Fórmula 3 Europeia, em Spielberg. Ele se envolveu em incidente com outros três pilotos, mas todos passam bem.

O impressionante acidente teve início quando o norte-americano Ryan Tveter rodou, saiu da pista e, ao retornar, levantou poeira que encobriu seu carro. Sem visibilidade, o chinês Zhi Cong Li acabou acertando em cheio na traseira do carro do americano, praticamente "pegando voo", capotando no ar.

Pedro Piquet vinha logo atrás e foi o segundo a acertar o americano. Também foi atingido pelo carro do chinês, que "aterrissou" em parte sobre o monoposto do brasileiro. Logo após a batida, o trio foi imediatamente encaminhado ao centro médico do circuito austríaco.

Um deles, não identificado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) chegou a ficar inconsciente no choque. Mas todos estavam conscientes ao darem entrada no centro médico, ainda segundo a FIA.

O caso mais grave foi o do chinês, que precisou ser encaminhado para o hospital por helicóptero, com suspeitas de lesões na cabeça e nas costas. Tveter também foi levado ao hospital, para realizar exames, por precaução. Pedro Piquet foi liberado diretamente, sem maiores preocupações.

Foi o segundo grave acidente no qual o brasileiro se envolveu nos últimos meses. Em setembro do ano passado, seu carro chegou a capotar nove vezes durante prova da Porsche GT3, em Goiânia. O piloto de 17 anos sofreu uma fratura na mão, na ocasião.