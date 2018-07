Force India contrata jovem para ser piloto de desenvolvimento

A Force India anunciou nesta segunda-feira a contratação de Nikita Mazepin para ser seu piloto de desenvolvimento. O russo, de apenas 16 anos, vai participar de um extenso programa de preparação, que inclui treinamentos em simuladores, além de acompanhar as provas do calendário da próxima temporada da Fórmula 1.

Mazepin chamou a atenção dos especialistas do automobilismo ao ficar na segunda posição no Mundial de Kart de 2014. No ano passado, o jovem russo competiu na Fórmula Renault Norte-Europeia e terminou o campeonato em 12º lugar, tendo subido ao pódio uma vez.

O chefe da equipe Force India, Vijay Mallya, admitiu que a contratação de Mazepin faz parte da estratégia de estreitar a relação com a Rússia. "É emocionante para a equipe começar a trabalhar com um jovem piloto russo dado o sucesso do GP da Rússia nos últimos anos. É um mercado com um enorme potencial para a Fórmula 1 e o surgimento de jovens talentos, como Nikita, irá garantir que o interesse no esporte continue a crescer rapidamente", afirmou o dirigente.

Já Mazepin destacou que a assinatura do acordo é um passo importante para que realize o sonho de se tornar um piloto da Fórmula 1. "Meu objetivo é correr na Fórmula 1 no futuro e a notícia de hoje me deixa mais perto de alcançar esse objetivo. Vou trabalhar duro para ajudar a equipe e fazer tudo que posso para melhorar minhas habilidades dentro e fora da pista", disse o adolescente.

Para a temporada 2016 da Fórmula 1, a Force India terá o alemão Nico Hulkenberg e o mexicano Sergio Perez como seus pilotos titulares. No último ano, a equipe terminou o Mundial de Construtores na quinta colocação.