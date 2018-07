Force India escala mexicano de 19 anos para testes da F-1

A escalação do jovem mexicano foi confirmada com a divulgação do cronograma da equipe para os treinos no circuito espanhol. E Celis Jr., piloto de desenvolvimento da escuderia, voltará ao cockpit do novo carro da Force India na próxima quinta-feira, quando se encerrará a primeira semana dos testes coletivos da Fórmula 1.

Celis Jr., que teve sua contratação anunciada em novembro de 2015, participou dos testes da Fórmula 1 após o fim da última temporada pela Force India. E, em categorias menores, teve desempenho discreto no ano passado, sendo o 12º colocado na GP3 e o 16º na World Series.

Com a escalação do jovem, os titulares da Force India só vão testar um dia cada na próxima semana. O também mexicano Sergio Pérez pilotará o novo carro na próxima terça-feira, enquanto Nico Hulkenberg o conduzirá no dia seguinte.

Na segunda semana de testes, entre os dias 1º e 4 de março, eles terão mais tempo de pista, também em Barcelona. Hulkenberg vai testar o carro da Force India no primeiro e no terceiro dia. Já Pérez o pilotará em 2 e 4 de março.

Em 2015, a Force India terminou o Mundial de Construtores na quinta colocação, tendo subido ao pódio uma vez, com Pérez, que ficou em nono lugar no Mundial de Pilotos, uma posição à frente de Hulkenberg. A próxima temporada da Fórmula 1 será aberta em 20 de março, com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.