Force India lança carro apostando em liderar pelotão intermediário

A Force India marcou o seu início de ano com a apresentação do seu carro para a temporada 2016 da Fórmula 1, o VJM09, em Barcelona, antes do início dos testes. O lançamento, nesta segunda-feira, contou com as presenças do alemão Nico Hulkenberg e do mexicano Sergio Pérez, seus pilotos titulares, além do também mexicano Alfonso Celis Jr., que nesta semana participará de dois dos quatro dias de treinos no circuito espanhol.

Durante a apresentação, a Force India destacou que apostou na evolução, ao invés de mirar em uma perigosa revolução, da especificação B do carro de 2015, utilizada na segunda metade do campeonato de 2015, que ajudou a equipe a garantir a quinta colocação no Mundial de Construtores. Além do bom desempenho, pesou para a estratégia as poucas mudanças no regulamento técnico para 2016 e as expectativas de alterações profundas para 2017, como explicou o diretor técnico da Force India, Andrew Green.

"Você pode dizer que a especificação B do carro do ano passado formou uma base sobre a qual construímos o nosso carro de 2016. Nós estávamos em uma situação em que o desempenho na pista era muito bom, e os dados que estavam sendo coletados eram o que estávamos esperando, por isso sabíamos que poderíamos continuar a desenvolvê-lo em uma plataforma sólida. Com os regulamentos susceptíveis a alterações para 2017, realmente não parece ser um uso eficiente de nossos recursos começar do zero em um projeto que teria uma vida tão limitada", afirmou.

O VJM09 mantém as cores preta e prata introduzidas no ano passado. E o chefe da equipe Force India, Vijay Mallya, revelou esperar que a equipe mantenha o desempenho do último campeonato e consiga liderar o pelotão intermediário da Fórmula 1.

"Quero que comecemos 2016 da mesma maneira que terminamos 2015. Nossa equipe técnica está animada com o progresso que fizemos durante o inverno e há todas razões para acreditarmos que podemos ficar na frente da batalha no meio do grid", afirmou.

Mas antes mesmo de começar o campeonato, o diretor de operações da Force India, Otmar Szafnauer, prometeu que logo o novo carro apresentará atualizações. "O programa de túnel de vento em Colônia está amadurecendo muito bem e estou animado com os ganhos que fizemos durante o inverno. As primeiros grandes atualizações aerodinâmicas devem estar no carro a tempo para Melbourne e também planejamos mais um grande passo para o início da temporada europeia", revelou.

O quinto lugar no Mundial de Construtores de 2015 foi o melhor resultado da Force India na Fórmula 1 desde a sua estreia em 2008. A equipe vai repetir a sua dupla de pilotos - Pérez e Hulkenberg - pelo terceiro ano consecutivo.