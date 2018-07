Fórmula 1 divulga calendário 2017 com GP do Brasil sujeito a confirmação

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) divulgou nesta quarta-feira o calendário provisório da temporada 2017 da Fórmula 1. O calendário apresenta 18 etapas garantidas, além de outras três sob observação. Uma das corridas que está nessa situação é o GP do Brasil, em Interlagos. A listagem apresenta a prova paulistana como "sujeita à confirmação", como também estão as corridas do Canadá e da Alemanha.

O calendário da categoria foi publicado após reunião em Paris do Conselho Mundial do Automobilismo (MMSC, na sigla em inglês). O grupo também oficializou mudanças de regras para a utilização dos conjuntos de pneus, das unidades motrizes, dos procedimentos de segurança do Safety Car em caso de provas na chuva e a determinação de quem os pilotos só podem mudar a pintura do capacete em uma etapa no calendário, ou em caso de troca de equipe.

Caso as três provas sob confirmação sejam incluídas, o calendário vai continuar a ter 21 provas. Neste ano, a temporada conta com o mesmo número de compromissos, quantidade recorde na história. Para 2017 a previsão é a corrida inaugural ser no dia 26 de março, na Austrália, com o encerramento da disputa em 26 de novembro, nos Emirados Árabes Unidos.

O Brasil até o momento não tem representantes confirmados no grid. Felipe Massa, da Williams, anunciou a aposentadoria da Fórmula 1 para o fim desta temporada. Felipe Nasr, da Sauber, tem contrato somente até o fim do atual campeonato e depende de uma negociação para prorrogar a permanência. Desde 1970 o País tem pilotos na categoria.

Em anos anteriores, outros GPs do calendário também apareceram na listagem provisória como sujeitos à confirmação, como foram os casos do GP da Itália deste ano e o dos Estados Unidos, em 2015. Logo depois, no anúncio definitivo, as provas acabaram incluídas e realizadas normalmente.

Calendário

26 de março – Austrália (Albert Park)

9 de abril – China (Shanghai)

16 de abril – Bahrein (Sakhir)

30 de abril – Rússia (Sochi)

14 de maio – Espanha (Barcelona)

28 de maio – Mônaco (Monte Carlo)

11 de junho – Canadá (Montreal)*

18 de junho – Azerbaijão (Baku)

2 de julho – Áustria (Spielberg)

9 de julho – Grã-Bretanha (Silverstone)

23 de julho – Hungria (Hungaroring)

30 de julho – Alemanha (Hockenheim)*

27 de agosto – Bélgica (Spa-Francorchamps)

3 de setembro – Itália (Monza)

17 de setembro – Malásia (Sepang)

1º de outubro - Cingapura (Marina Bay)

8 de outubro – Japão (Suzuka)

22 de outubro – Estados Unidos (Austin)

5 de novembro – Mexico (Hermanos Rodriguez)

12 de novembro – Brasil (Interlagos)*

26 de novembro – Emirados Árabes Unidos (Yas Marina)

*Sujeito à confirmação