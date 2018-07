Com 'novo dono', Fórmula 1 quer conquistar os Estados Unidos

Os novos donos da Fórmula 1 têm planos ousados para o futuro da categoria. Logo após a realização do Grande Prêmio de Cingapura, disputada no domingo, 18 de outubro, Chase Carey, que assumiu a presidência no começo de setembro, afirmou que deseja expandir ainda mais o esporte em mercados considerados cruciais, para alçá-la a um novo nível de excelência. Sua maior ambição é conquistar de uma vez por todas o exigente consumidor norte-americano.

Chase falou publicamente pela primeira vez desde que a Liberty Midia assumiu o controle da Fórmula 1. O novo mandatário, que atualmente é vice-presidente da 21st Century Fox, trabalhará ao lado de Bernie Ecclestone, ex-homem forte da categoria, mas que continuará na F- 1 como CEO por pelo menos mais três anos.

“Para os primeiros meses, esses primeiros 100 dias, é preciso ouvir mais do que qualquer coisa. E fazer muitas reuniões”, afirmou Chase no paddock ao portal ‘crash.net’. Os novos donos da categoria são vistos por muitos especialistas como o principal trunfo para conquistar o mercado norte-americano – o país tem milhares de apaixonados por automobilismo, motor e velocidade.

No dia 23 de outubro, a Fórmula 1 vai desembarcar nos Estados Unidos para a disputa da 18.ª corrida da temporada. Apesar de 37 corridas já terem sido disputadas no país em toda a história, a categoria ainda não conseguiu se impor no mercado americano. Oito circuitos diferentes já receberam os carros – Sebring, Riverside, Watkins Glen, Dallas, Detroit, Phoenix, Indianápolis e Austin.

Austin, no Texas, recebe a corrida desde 2011 – o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes e vice-líder do Mundial de Pilotos atrás do companheiro, o alemão Nico Rosberg, venceu quatro vezes. O alemão Sebastian Vettel tem uma vitória.

Carey sugeriu que os Estados Unidos serão o seu maior foco nos próximos meses. “É muito cedo para termos um plano claro, mas nós, obviamente, queremos ter maior participação direta na América. Há um grande público que ainda não foi explorado dentro dos Estados Unidos. Não estou criticando o que foi feito anteriormente, pois não sei o que foi feito, mas a Fórmula 1 é uma grande marca, premium, e isso significa que você precisa estar em locais como Los Angeles, Nova York ou Miami. O ideal é que a categoria esteja nas grandes cidades do mundo”.

Embora Bernie Ecclestone continue no dia a dia da F-1, até agora não houve nenhuma indicação de quanto tempo mais ele permanecerá. Além disso, espera-se com certa ansiedade uma mudança definitiva nas plataformas digitais da categoria – um setor muito criticado, além da revisão dos contratos de televisão.

“Eu acredito que um bom produto digital fará com que o produto para a televisão fique mais interessante”, disse Chase. “Isso é marketing do esporte. Contar as histórias das estrelas, dos heróis, dessas máquinas incríveis. Fortalecer nossa marca de forma global”, finalizou o novo presidente.

NEGÓCIOS

No começo de setembro, o grupo de mídia norte-americano Liberty comprou da CVC 18,7% das ações com direito a voto da Fórmula 1. A outra empresa, ao fim da transação, previsto para o primeiro quadrimestre do ano que vem, manterá 65% das ações, mas perde os direitos a tomar decisões sobre a categoria.

Por ora, a Liberty pagou US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 3,6 bilhões). Quando o negócio for concluído, deve totalizar US$ 8 bilhões (R$ 26 milhões, aproximadamente). A Liberty é propriedade de John Malone, que, entre outros negócios, é dono do sistema de rádios por satélite Sirius XM e do time de beisebol Atlanta Braves. Com a aquisição, a categoria passa a se chamar Formula 1 Group.