GP do Brasil de Fórmula 1 abre venda de ingressos para a corrida

O GP do Brasil de Fórmula 1 abriu nesta quarta-feira a venda de ingressos para a corrida deste ano. A etapa será a penúltima do calendário, antes apenas de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Interlagos recebe a categoria nos dias 11, 12 e 13 de novembro, com entradas para os setores de arquibancadas que variam de R$ 570 até R$ 2.860, válidos para os três dias.

A venda é pelo site oficial do evento, o www.gpbrasil.com.br. Na primeira fase de comercialização a compra de ingressos para as arquibancadas poderá ser efetuada em até 8 (oito) parcelas nos cartões Visa, MasterCard, Elo e Amex. A organização da prova também aceita o pagamento através do cartão de débito.

Já os ingressos para os setores Orange Tree Club, Interlagos Club e Premium Paddock Club – Star Lounge, todos na área VIP com direito à visitação aos boxes, podem ser adquiridos pelo site oficial, também em 8 (oito) vezes. O número de parcelas será reduzido de maneira gradual ao longo dos meses.