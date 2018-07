Haddad inaugura obras no Autódromo de Interlagos antes do GP do Brasil

O prefeito de São Paulo, Fernando Hadad (PT), inaugurou neste sábado as duas obras mais importantes do paddock do Autódromo de Interlagos, deixando o local praticamente pronto para receber o 45º Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, que ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de novembro.

As obras em interlagos consumiram R$ 160 milhões em investimentos, com recursos federais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Turismo. Esta foi a terceira grande mudança do circuito da capital paulista, cujo contrato com a F-1 vai pelo menos até 2020.

Haddad passou a manhã no autódromo acompanhado da mulher Ana Letícia, da vice prefeita Nádia Campeão e dos secretários de Obras, Roberto Garib, Turismo, Salvador Zimbaldi, e do presidente da SP Turis, Alcino Rocha. Ele descerrou as placas da Prefeitura no edifício de apoio e no centro operacional, onde funcionará todo o controle da prova e também onde está o box zero, local da balança para os carros.

A organização do evento ainda depende de alguns detalhes para deixar o palco 100% para a corrida, como a instalação de novas grades de segurança para o Laranjinha e Subida do Café e as tradicionais pinturas feitas ao longo do traçado.