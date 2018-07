Hamilton assume culpa por erro e Rosberg comemora 1ª pole no Azerbaijão

O inglês Lewis Hamilton dominou as três sessões de treinos livres no GP da Europa, no Azerbaijão, e encaminhava mais uma pole na carreira. No entanto, cometeu um erro bobo durante o Q3, bateu no muro e largará apenas em 10.º lugar. A primeira colocação sobrou nas mãos de seu companheiro de Mercedes e líder do campeonato, o alemão Nico Rosberg.

Hamilton esbarrou com a roda dianteira na saída da "Curva do Castelo", bateu e quebrou a suspensão dianteira. "Não há resposta ou desculpas. Foi minha culpa. Tenho que pedir desculpas para a equipe e tentar melhorar para amanhã (domingo)", comentou.

No pelotão de trás do grid, o inglês reconheceu que será difícil alcançar uma vitória nas ruas de Baku. "É sempre muito difícil vencer quando sai em uma posição como essa. Deverei ter muitas limitações amanhã (domingo). Duvido que alcance a vitória, mas vou dar o meu melhor para somar o maior número de pontos que puder. O carro tem se comportado bem aqui, tenho conseguido mais ultrapassagens do que os outros", comentou.

Sem o companheiro na disputa, Rosberg não teve dificuldade em ser o mais rápido e alcançou a primeira pole position da história da pista. Prova de sua superioridade em relação aos outros carros é que o piloto alemão viu os últimos minutos do treino dos boxes. "Consegui dar uma boa volta e me senti bastante confiante que era o suficiente para garantir a primeira colocação. É sempre muito bom começar na frente", comentou.

Rosberg lidera a temporada nove pontos à frente de Hamilton. Por isso, não tem muita margem para erros. "Será uma corrida complicada em que não é permitido o erro. É um traçado que permite ultrapassagens e com certeza terá momentos com o Safety Car na pista. Tenho que estar preparado para isso", finalizou. A largada para o GP da Europa está marcada para as 10 horas (de Brasília).