Hamilton descarta frustração e se conforma com 3º lugar no grid de Cingapura

Apesar de sequer ter colocado seu carro na primeira fila e de ter feito um tempo 0s7 acima do seu companheiro, Lewis Hamilton se mostrou conformado com o terceiro lugar conquistado neste sábado para o grid de largada do GP de Cingapura, que ocorre na manhã de domingo. Após o treino classificatório, o britânico da Mercedes rasgou elogios a Nico Rosberg, que ficou com a pole position.

"Não foi realmente um treino frustrante, só não tem sido o meu final de semana até agora. Não consegui fazer muitas voltas boas. Nico fez um ótimo trabalho e mostrou o verdadeiro potencial do carro. Tomara que amanhã eu tente e conquiste uma posição acima, pelo menos, para dar os primeiros lugares à equipe", comentou o tricampeão mundial.

Na atual temporada, com 14 corridas completas, Lewis Hamilton conquistou sete poles e seis vitórias. Na metade das vezes que subiu ao lugar mais alto do pódio, o britânico não largou do primeiro lugar do grid.

"Eu meio que estou no pé de apoio durante toda a temporada, então não há muita diferença para mim. Eu farei o melhor trabalho que posso a partir do terceiro lugar e tentar voar para cima. Cingapura tem um traçado muito difícil de se ultrapassar, então geralmente ficamos presos no mesmo lugar. Mas sempre há muitos safety-cars e tudo pode acontecer", analisou o inglês.

Entre Hamilton e Rosberg, Daniel Ricciardo, da Red Bull, conquistou o segundo melhor tempo com uma estratégia diferente. Ele e seu companheiro Max Verstappen são os únicos pilotos entre os dez primeiros a largar com pneus supermacios, enquanto os outros vão com os ultramacios. Para o britânico, a tática de corrida da Mercedes deve ser a melhor para a corrida.

"Eu confio no nosso estrategista, ele tem feito um grande trabalho. Eu acho que estamos com a estratégia correta, mas é claro que a Red Bull fez um bom trabalho. Eles estão com um pneu mais duro, que geralmente dura mais, mas obviamente o Nico está na frente e vai controlar o ritmo da corrida para fazer com que seja o mais difícil possível para Daniel ultrapassá-lo", finalizou.