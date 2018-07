Hamilton e Rosberg fazem escolhas diferentes de pneus para o GP da Itália

A Pirelli anunciou nesta terça-feira quais foram as escolhas de pneus dos pilotos para o GP da Itália, no circuito de Monza, marcado para 4 de setembro. Assim como ocorreu para a prova do próximo fim de semana, o GP da Bélgica, os pilotos da Mercedes fizeram seleções com pequenas diferenças.

Lewis Hamilton e Nico Rosberg optaram por sete jogos de pneus supermacios, mas o inglês escolheu cinco macios, um a mais do que o alemão, e um médio, um a menos do que o seu principal oponente na luta pelo título mundial da temporada 2016 da Fórmula 1.

Os pilotos da Ferrari também seguiram o caminho dos adversários da Ferrari - o alemão Sebastian Vettel fez a mesma escolha de Hamilton, enquanto o finlandês Kimi Raikkonen realizou a mesma opção de Rosberg.

Segunda colocada no Mundial de Construtores, a Red Bull foi quem, ao lado dos pilotos da Sauber, optou por menos compostos supermacios - seis -, com dois médios e cinco macios. Essa foi a escolha do australiano Daniel Ricciardo, do holandês Max Verstappen, do brasileiro Felipe Nasr e do sueco Marcus Ericsson.

Outro piloto do Brasil no grid, Felipe Massa, da Williams, fez a mesma aposta de Rosberg, com dois médios, quatro macios e sete supermacios. Já a Haas será a equipe com mais supermacios, sendo nove conjuntos para cada um dos seus pilotos - o francês Romain Grosjean e o mexicano Esteban Gutiérrez.