Hamilton mantém confiança no tetra: 'Tudo pode mudar até o último momento'

Depois de evitar o título antecipado de Nico Rosberg no México, Lewis Hamilton terá mais uma dura missão pela frente no Brasil. No Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o piloto inglês terá que vencer ou torcer para o companheiro de Mercedes não chegar em primeiro para seguir com chances de levar o tetracampeonato em Abu Dabi, na última etapa da temporada.

Mas a recorrente busca pela recuperação no Mundial de Pilotos não desanima o inglês. Hamilton segue confiante na conquista do título. "Desde que comecei na Fórmula 1 eu vejo que tudo pode mudar no último momento", diz o piloto. "Então você tem que lugar até o fim amargo. Eu nunca venci no Brasil e estou disposto a mudar isso neste fim de semana."

Hamilton está buscando motivação nas vitórias obtidas nos Estados Unidos e no México, que evitaram o título antecipado de Rosberg. "É ótimo saber que poderei repetir o tipo de performance que mostrei nas últimas duas corridas. Todo mundo trabalhou muito duro e o carro estava perfeito", afirma.

É com este ritmo que o inglês espera superar novamente o companheiro alemão em Interlagos. Afinal, Rosberg só precisa da vitória no Brasil, onde costuma ir muito bem: venceu as duas últimas corridas no circuito paulistano. Hamilton, portanto, precisa buscar o triunfo para se manter na briga.

"É um cenário incomum: lutar por algo sem saber com certeza se o que conquistarmos será o suficiente para ter sucesso. Um resultado será doloroso, o outro poderá significar uma grande conquista", diz o tricampeão.