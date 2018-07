Hamilton minimiza preocupação com vantagem de Rosberg: 'Adoro um desafio' Lewis Hamilton evitou demonstrar preocupação com a vantagem de Nico Rosberg no Mundial de Fórmula 1, nesta quinta-feira. Às vésperas do GP da Espanha, em Barcelona, o inglês minimizou a diferença de 43 pontos para o alemão e deu um recado ao companheiro na Mercedes: "adoro desafios".