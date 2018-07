Hamilton passeia no México e encurta distância para Rosberg na reta final da Fórmula-1

O inglês Lewis Hamilton não deu chances ao companheiro de Mercedes, o alemão Nico Rosberg, e conquistou uma tranquila vitória no GP do México de Fórmula 1 neste domingo. O tricampeão mundial deu um susto logo na largada ao travar os pneus e cortar pela grama, mas conseguiu se manter na ponta e fez uma tranquila prova até a bandeirada final.

O triunfo encurtou a distância para o rival alemão para 19 pontos (349 a 330) na disputa pelo título da temporada. No entanto, a situação de Nico Rosberg ainda é confortável e a conquista inédita da carreira por vir no GP do Brasil, daqui duas semanas. É só vencer para não depender do resultado de Lewis Hamilton.

No México, o inglês chegou a 51 vitórias, igualando o tricampeão francês Alain Prost e agora é o segundo maior vencedor de corridas da Fórmula 1. Os dois só perdem para o alemão Michael Schumacher, que tem 91.

A principal briga da prova ficou pela terceira colocação. A três voltas do final, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, foi para cima do holandês Max Verstappen, que errou na curva e cortou caminho pela grama. O piloto da Red Bull claramente se aproveitou da saída da pista para se manter em terceiro lugar.

A direção de prova optou por analisar o caso após a corrida e puniu Verstappen, que já estava pronto para ir ao pódio, com cinco segundos. Com isso, ele caiu na classificação da corrida e deu lugar a Vettel no pódio. Porém, horas depois, o alemão foi punido por dirigir de maneira "perigosa e errática" ao defender sua posição de Daniel Ricciardo, piloto da Red Bull. Ele perdeu 10 segundos, caindo para o quinto lugar, uma posição abaixo de Verstappen. Quem herdou a terceira posição foi Ricciardo.

O sexto lugar ficou com o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, com o alemão Nico Hulkenberg, da Force India, em sétimo. O também finlandês Valtteri Bottas terminou em oitavo, à frente de Felipe Massa, seu companheiro de Williams, o nono. O brasileiro conseguiu segurar as investidas do mexicano Sérgio Perez, que completou o Top 10 com sua Force India. Felipe Nasr, que largou em 19.º, conseguiu terminar em 15.º.

A CORRIDA

Com muita dificuldade, Lewis Hamilton conseguiu manter a liderança após a largada. Ameaçado por Nico Rosberg, ele fritou o pneu dianteiro da direita e passou reto na curva atravessando pela grama, mas retornou para a pista na primeira colocação.

Nico Rosberg chegou a tocar roda com roda com Max Verstappen, também foi para a grama, mas seguiu na segunda colocação. No pelotão de trás, o mexicano Esteban Gutierrez, da Haas, tocou no alemão Pascal Wehrlein, da Manor, que bateu no sueco Marcus Ericsson, da Sauber. Wehrlein não conseguiu voltar e abandonou a prova, causando a primeira bandeira amarela.

Os brasileiros tiveram uma boa largada. Felipe Massa, que largou com pneus supermacios, saltou da nona para a sexta colocação, enquanto que Felipe Nasr foi de 19.º para 15.º. Massa, inclusive, conseguiu segurar Sebastian Vettel, que passou a pressioná-lo, e só deixou o sexto lugar na 15.ª volta porque parou nos boxes para colocar pneus médios. Voltou em 13.º.

Enquanto isso, na primeira colocação, Lewis Hamilton passou a abrir distância para Nico Rosberg e já tinha 5,2 segundos de vantagem na ponta. O inglês fez a primeira parada na 17.ª volta e trocou os pneus macios da largada por médios. Voltou na quarta colocação, atrás de Sebastian Vettel, e Rosberg assumiu a ponta provisória.

O alemão da Mercedes parou na volta 20 e voltou atrás do companheiro de equipe, na terceira posição, mas à frente dos dois carros da Red Bull. Max Verstappen era o quarto colocado, com Daniel Ricciardo em quinto, enquanto que Sebastian Vettel liderava ainda sem ir ao pit stop.

O piloto da Ferrari, que largou com pneus médios, só foi parar nos boxes após 32 voltas - havia dado mais três com os mesmos pneus no classificatório. A Pirelli recomendava o máximo de 30 voltas com o pneu. Sebastian Vettel voltou novamente com médios com a estratégia de fazer apenas uma parada.

Com isso, Lewis Hamilton voltou à ponta, 4,8 segundos à frente de Nico Rosberg e Max Verstappen, em terceiro, começando a chegar no alemão. A principal disputa na prova era pela nona colocação. Felipe Massa, mais lento, conseguia segurar as investidas do local Sergio Perez, que se arriscava embalado pelos torcedores da arquibancada. Felipe Nasr era o 11.º ainda sem paradas.

Na volta 50, Max Verstappen foi com tudo para cima de Nico Rosberg, chegou a ultrapassá-lo, mas travou os pneus na curva e perdeu novamente a posição. Na sequência, Felipe Nasr fez a sua primeira parada e voltou com pneus supermacios, em 16.º.

Na parte final, a polêmica da corrida. Sebastian Vettel tentou ultrapassar Max Verstappen, que travou pneus e se manteve em terceiro por ter cortado caminho pela grama. Após a corrida, foi punido com a perda de cinco segundos e terminou em quarto lugar (só não terminou em quinto porque Vettel também recebeu punição). Longe das confusões, Lewis Hamilton recebeu a bandeirada final, com Nico Rosberg na segunda colocação. Felipe Massa terminou em nono e Felipe Nasr, em 15.º.

Confira a classificação atualizada do GP do México:

1.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - em 1h40min31s402, após 71 voltas

2.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - a 8s354

3.º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - a 20s858

4.º - *Max Verstappen (HOL/Red Bull) - a 21s323

5.º - *Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - a 27s313

6.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - a 49s376

7.º - Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - a 58s891

8.º - Valtteri Bottas (FIN/Williams) - a 1min05s612

9.º - Felipe Massa (BRA/Williams) - a 1min16s206

10.º - Sergio Perez (MEX/Force India) - a 1min16s798

11.º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - a 1 volta

12.º - Jenson Button (ING/McLaren) - a 1 volta

13.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren) - a 1 volta

14.º - Jolyon Palmer (ING/Renault) - a 1 volta

15.º - Felipe Nasr (BRA/Sauber) - a 1 volta

16.º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso) - a 1 volta

17.º - Kevin Magnussen (DIN/Renault) - a 1 volta

18.º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - a 1 volta

19.º - Esteban Gutierrez (MEX/Haas) - a 1 volta

20.º - Romain Grosjean (FRA/Haas) - a 1 volta

21.º - Esteban Ocon (FRA/Manor) - a 2 voltas

Não completou a prova:

Pascal Wehrlein (ALE/Manor)

*Punidos com a perda de segundos após o fim da prova