Hamilton projeta terminar GP da Bélgica no Top 10 e diz que pódio é 'difícil'

Foi um treino classificatório incomum para Lewis Hamilton. O líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 completou apenas uma volta no circuito de Spa-Francorchamps, neste sábado, em preparação para o GP da Bélgica. O piloto da Mercedes fez apenas o suficiente para se garantir no grid de largada neste domingo. Ele sairá da penúltima colocação em razão de diversas punições por troca de componentes em seu carro.

Após completar a única volta, ele deixou a pista e assistiu ao treino na área de hospitalidade da Mercedes. "Foi como uma semana de férias, apenas relaxando", disse, irônico, o piloto. "Assisti ao Q3 no meu quarto, de bermuda."

Hamilton foi punido com a perda de 55 posições no grid, no total, em razão de trocas de componentes do motor, todas devidamente programadas pela Mercedes, a fim de acumular todas as possíveis sanções em apenas um GP. Assim, o inglês estará com carro totalmente renovado para as próximas etapas do campeonato.

Por conta da punição, Hamilton vai largar em penúltimo lugar, à frente somente do espanhol Fernando Alonso, que também foi punido e nem chegou a completar uma volta no treino. Diante da situação incomum, o inglês admite que será "difícil" chegar ao pódio.

"Espero chegar entre os dez melhores. Será definitivamente difícil atravessar todo o pelotão e chegar ao pódio", disse o piloto, que evitou comparações com o GP da China, quando também largou no fundo e chegou em sétimo lugar.

"Agora é completamente diferente da China. Estava mais frio e os pneus aguentavam muito mais, se comportavam mais como pneus normais. Aqui você não tem muito o que fazer para impedir os pneus de degradar por causa do forte calor", declarou, ao citar as altas temperaturas em Spa, neste fim de semana.