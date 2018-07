Hamilton se diz mais 'confortável' no México e Rosberg admite ameaça da Ferrari

Na disputa aberta pelo título do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, os pilotos da Mercedes deixaram a pista do Autódromo Hermanos Rodríguez com discursos opostos. Enquanto o inglês Lewis Hamilton se disse "mais confortável" no traçado mexicano, o alemão Nico Rosberg admitiu a ameaça apresentada pela Ferrari nesta sexta-feira.

A equipe italiana, com o alemão Sebastian Vettel, registrou o melhor tempo do dia, no segundo treino livre. Ele desbancou Hamilton, que havia liderado a primeira sessão, superando justamente Vettel. Nesta primeira atividade, o finlandês Kimi Raikkonen também mostrou serviço ao anotar o terceiro tempo.

Diante do crescimento do time italiano neste GP do México, Rosberg se mostrou alerta para evitar sustos no domingo. "A Ferrari pareceu muito rápida hoje aqui, então eles serão uma grande ameaça para nós", reconheceu o líder do campeonato, que pode até se sagrar campeão no domingo.

Para tanto, teria que vencer o GP mexicano e torcer para Hamilton não passar do 10º lugar, combinação um tanto improvável, mas não impossível em razão da falta de confiabilidade da Mercedes nas últimas provas.

Diante deste risco, Hamilton chegou à Cidade do México pressionado para buscar a vitória e seguir com chances de título. Mas, nesta sexta, o inglês não demonstrou maior preocupação com a briga pelo troféu.

"Tivemos um dia sólido ao seguirmos o nosso programa para o fim de semana. A pista está melhor do que estava no ano passado e eu me sinto mais confortável no carro em comparação a minha primeira vez aqui. Espero continuar com essa sensação ao longo de todo o fim de semana", disse Hamilton.