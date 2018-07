Hamilton supera Rosberg e é o mais rápido no 1º treino

Na disputa particular da Mercedes pelas primeiras colocações na Fórmula 1, nesta quinta-feira foi Lewis Hamilton quem levou a melhor. Apesar dos resultados abaixo do esperado até o momento na temporada, o tricampeão mundial foi o mais veloz da primeira atividade da categoria em Mônaco e liderou o treino livre da manhã em Montecarlo.

Em busca de seu quarto título mundial, Hamilton precisa vencer em Mônaco para não deixar Rosberg se distanciar na liderança da categoria. O alemão tem 100 pontos e é o líder da temporada, enquanto o inglês tem 57 e é somente o terceiro colocado.

Entre eles está o outro piloto da Ferrari, Kimi Raikkonen. O finlandês, aliás, não teve uma boa manhã nesta quinta-feira e cravou somente o nono melhor tempo, quase um segundo atrás de seu companheiro de equipe, com 1min16s912.

Quem fez um bom trabalho nesta quinta foi a Red Bull, que viu seus dois pilotos ficarem atrás somente da Mercedes e da Ferrari. Daniel Ricciardo foi o quarto colocado do treino, com 1min16s308, seguido de perto pelo seu companheiro Max Verstappen, que vem embalado pela vitória na Espanha e marcou 1min16s371.

A manhã de quinta-feira não foi boa para os brasileiros. Felipe Massa, da Williams, até fazia um bom início de treino, mas bateu em uma curva com 20 minutos de atividade, completou somente 10 voltas e terminou em 19.º, com o tempo de 1min18s746. Felipe Nasr, da Sauber, foi só um pouco melhor, marcou 1min18s187 e foi o 16.º.

Como acontece normalmente em Montecarlo, as duas sessões de treinos livres acontecem na quinta-feira, e não na sexta, como nas outras provas. No sábado, às 9 horas (de Brasília), os pilotos voltam à pista para o treino de classificação. A prova acontecerá no domingo, também às 9 horas.