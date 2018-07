Hamilton tem volta anulada, mas faz a pole com sobras em Silverstone

Lewis Hamilton sobrou no treino de classificação para o GP da Inglaterra, neste sábado, em Silverstone. Melhor durante todo o fim de semana, o piloto da casa marcou a 55.ª pole position da carreira e vai largar na frente no domingo. Agora ele está a apenas 10 de igualar Ayrton Senna e 13 de alcançar Michael Schumacher.

Neste sábado, Hamilton fez o melhor tempo do circuito na década, com 1min29s287 em sua última volta. Nico Rosberg, seu companheiro na Mercedes, não chegou nem perto. Vai largar em segundo, mas foi muito mais lento: 1min29s606.

Hamilton precisou fazer duas vezes sua volta rápida porque a primeira foi cancelada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que entendeu que o britânico desrespeitou as orientações da direção de prova ao tirar as quatro rodas do carro da pista na curva 9.

Na segunda fila estarão os dois carros da Red Bull, ambos um segundo mais lentos que seus rivais da Mercedes. Max Verstappen (1min30s313) sai em terceiro e Daniel Ricciardo (1min30s618) em quarto). O quinto e o sexto tempo foram da Ferrari, mas Sebastian Vettel vai largar só em 11.º, porque trocou a caixa de câmbio e perdeu cinco posições no grid.

Para os brasileiros, o fim de semana não está sendo bom. Felipe Nasr foi o mais lento do Q1, a quase 3 segundos de Rosberg, e vai largar na 21.ª colocação. Só sai na frente do companheiro de equipe Marcus Ericsson, que bateu forte no treino livre, mais cedo, e sequer conseguiu aprontar seu carro para participar do qualificatório.

Já Felipe Massa não conseguiu avançar para o Q3. O piloto da Williams foi só o 12.º colocado na segunda etapa do treino e mais uma vez vai largar atrás do companheiro de equipe, Valtteri Bottas, que sai em sexto - foi o sétimo, mas ganha a posição de Vettel.

Entre o Q1 e o Q2, o treino teve uma lambança da FIA. Magnussen avançou com o 16.º lugar, mas teve sua melhor volta cancelada por ter colocado as quatro rodas no limite da zebra, fora da pista na curva 9.

Jenson Button, então eliminado, voltou para o carro para participar do Q2 no lugar do sueco. Só que a Renault apelou e a FIA aceitou o recurso, recolocando Magnussen no treino. No fim, ele larga só em 16.º mesmo.

CONFIRA O GRID DE LARGADA DO GP DA INGLATERRA:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 1min29s287

2º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), a 1min29s606

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 1min30s313

4º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), a 1min30s618

5º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), a 1min30s881

6º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), a 1min31s490 (sai em 11.º)

7º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), a 1min31s557 (sai em sexto)

8º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India), a 1min31s920 (sai em sétimo)

9º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), a 1min31s989 (sai em oitavo)

10º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), a 1min32s343 (sai em nono)

-----------------------------------------------------

11º - Sergio Pérez (MEX/Force India), a 1min31s875 (sai em décimo)

12º - Felipe Massa (BRA/Williams), a 1min32s002

13º - Romain Grosjean (FRA/Haas), a 1min32s050

14º - Esteban Gutierrez (MEX/Haas), a 1min32s241

15º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), a 1min32s306

16º - Kevin Magnussen (DIN/Renault), a 1min37s060

-----------------------------------------------------

17º - Jenson Button (ING/McLaren), a 1min32s788

18º - Jolyon Palmer (ING/Renault), a 1min32s905

19º - Rio Haryanto (IND/Manor), a 1min33s098

20º - Pascal Wehrlein (ALE/Manor), a 1min33s151

21º - Felipe Nasr (BRA/Sauber), a 1min33s544

Marcus Ericsson (SUE/Sauber), sem tempo