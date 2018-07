Hamilton tenta manter a calma para reagir na Fórmula 1

Sem conseguir se livrar dos problemas no início da temporada 2016, o inglês Lewis Hamilton tenta manter a tranquilidade para iniciar uma reação na luta com o alemão Nico Rosberg, seu companheiro de equipe na Mercedes, pelo título mundial. Às vésperas do GP da Rússia, a quarta etapa do campeonato, o tricampeão garante usar a sua experiência - está na Fórmula 1 desde 2007 - para superar o momento adverso.

"Havia muita coisa passando na minha cabeça depois da China, como seria de se esperar. Mas, depois de todos estes anos, a experiência me ensinou a manter a calma e continuar dando tudo", disse Hamilton, lembrando que a atual temporada será a mais longa da história da Fórmula 1, com 21 provas.

"Muita coisa pode acontecer durante os próximos 18 fins de semana de corrida e tenho a maior confiança neste time. Mas a adversidade é parte da jornada: ela nos aproxima, nos torna mais fortes e sei que juntos vamos nos recuperar, por isso estou confiante de que melhores fins de semana estão por vir", acrescentou Hamilton, garantindo que segue com a motivação em alta.

Nas duas primeiras provas do campeonato, na Austrália e no Bahrein, Hamilton perdeu várias posições na largada e precisou realizar corridas de recuperação, assim como na China, onde iniciou a corrida do final do grid em razão de problemas no motor. Ainda assim, o inglês garante enxergar aspectos positivos no seu desempenho, que o deixa 36 pontos atrás de Rosberg na classificação do Mundial de Pilotos.

"Eu sei que depois destas primeiras corridas ainda posso ultrapassar. Eu tive um grande começo na China também, por isso espero que possa continuar com isso e usá-lo como uma vantagem para construir minhas corridas a partir de uma base melhor", declarou Hamilton, que venceu as duas últimas provas realizadas na Rússia.

Nesta segunda-feira, a Mercedes também confirmou que o motor de Hamilton que apresentou problemas na China foi reparado e ficará à disposição, como unidade reserva, para Hamilton no próximo fim de semana, no GP da Rússia, após ser reparado na sua fábrica.