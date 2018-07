Hamilton prevê briga dura, mas comemora: 'É importante estar na frente'

O piloto Lewis Hamilton conquistou, neste sábado, a pole position para o GP do Canadá, que acontece no domingo, com dois alemães em sua cola: Nico Rosberg, seu companheiro de Mercedes, e Sebastian Vettel, da Ferrari. O britânico notou que a diferença foi apertada, mas comemorou bastante o primeiro lugar no grid.

"Não importa o quanto você está na frente, o que importa é estar na frente", comentou Hamilton, que cravou a melhor volta do qualificatório com 1min12s812. Rosberg fez 1min12s874 e Vettel, 1min12s990.

Em segundo lugar na briga pelo Mundial de Pilotos, o tricampeão mundial se mostrou empolgado para a corrida de domingo. "É ótimo ver quão perto estamos, vai ser interessante amanhã", comentou, antes de comentar sobre a melhora significativa da Ferrari.

"Obviamente a Ferrari obteve melhorou o ritmo com as melhorias que trouxeram para o Canadá. E aqui temos uma ótima pista para chegar à velocidade máxima, então será empolgante correr contra eles", acrescentou.

ROSBERG LAMENTA ERRO

Líder da classificação, mas com a diferença cada vez mais apertada, Nico Rosberg lamentou um erro na primeira curva que custou a desistência em sua última volta rápida no Q3.

"Eu esperava que ninguém tivesse visto, mas parece que saiu na TV. A primeira volta no Q3 foi boa, não o bastante para superar Lewis, mas ainda assim um volta forte. Depois eu tentei tirar algo da cartola, mas não funcionou. Então é isso, segundo lugar", avaliou o alemão.

Rosberg afirmou que a Mercedes provou novamente que tem o melhor equipamento em mãos e não quis dar alguma previsão sobre a corrida. "Mostramos que somos os mais rápidos, com o carro mais rápido, mesmo aqui neste circuito único. Para amanhã, tudo é possível", finalizou.