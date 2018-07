Hamilton vence nos EUA, mas Rosberg é segundo e mantém vantagem confortável

Com grande facilidade, Lewis Hamilton venceu, neste domingo, o GP dos Estados Unidos, em Austin, e diminuiu ligeiramente a desvantagem em relação ao líder do Mundial de Pilotos, Nico Rosberg. No entanto, quem saiu satisfeito com o resultado foi o alemão, que foi o segundo colocado e sequer precisa vencer uma corrida nas últimas três provas para sair campeão. O australiano Daniel Ricciardo completou o pódio.

Os dois companheiros de Mercedes estão separados por 26 pontos, 331 para Rosberg a 305 para Hamilton, a três provas para o término da temporada. O alemão pode ser campeão ao final do ano sem precisar vencer mais corridas, pois bastam mais dois segundos lugares e um terceiro.

Hamilton venceu a prova norte-americana no Texas pela quarta vez, em cinco corridas realizadas no circuito. O triunfo também foi o 50.º na carreira do tricampeão mundial, que não desistiu do tetra em 2016.

O brasileiro Felipe Massa, da Williams, vinha em uma corrida consistente, mas não aguentou a pressão de Fernando Alonso, foi ultrapassado nas últimas voltas e cruzou a linha de chegada na sétima posição. Já Felipe Nasr, da Sauber, foi o 15.º.

Alonso, aliás, foi o grande destaque da prova. Após largar da 12.ª colocação, ele levou o carro posições acima durante a prova e mostrou todo o seu talento no final. Após deixar Massa para trás, o espanhol bicampeão do mundo fez uma bela ultrapassagem sobre Carlos Sainz Jr., na última volta, e assegurou a quinta posição.

Com o resultado, Massa caiu para o 11º lugar na classificação do campeonato, que terá a próxima etapa em 30 de outubro, quando será realizado o GP do México.

A PROVA

Na largada, Hamilton se aproveitou do lado limpo da pista e saltou na frente, enquanto Rosberg cedeu à pressão de Ricciardo e foi ultrapassado. O que fez a diferença para o australiano foi a maior aderência dos pneus supermacios escolhidos pela Red Bull em relação aos macios da Mercedes. Raikkonen, que largou em quinto, saltou para cima de Verstappen e assumiu a quarta posição.

Mais atrás no grid, Hülkenberg e Bottas se tocaram na primeira curva. O alemão da Force India levou a pior e precisou abandonar. Já o finlandês da Williams teve um pneu furado no incidente e conseguiu levar o carro aos boxes para a troca.

Quem se beneficiou do incidente foi o brasileiro Felipe Massa, que saltou duas posições para o sétimo lugar. Ao final da primeira volta, os dez primeiros eram: Hamilton, Ricciardo, Rosberg, Raikkonen, Verstappen, Vettel, Massa, Sainz, Alonso e Gutiérrez.

Quando a corrida chegou à nona volta, Ricciardo precisou trocar os pneus supermacios por macios e foi aos boxes. Kimi Raikkonen também parou em seguida e fez o mesmo. Dois giros depois, Rosberg mostrou que a estratégia era de realizar trechos mais longos, pois parou para trocar os macios por pneus médios e voltou na sexta posição.

Abrindo cada vez mais na ponta, Hamilton foi chamado aos boxes na 14.ª volta e voltou com pneus macios, com plano diferente de seu companheiro de equipe, na segunda posição e com vantagem confortável em relação ao terceiro colocado Ricciardo. Vettel se manteve na ponta mostrando ótimo rendimento com os supermacios.

Na 14.ª volta, Max Verstappen mostrou agressividade e devolveu a ultrapassagem da largada, deixando Raikkonen para trás em uma bela manobra. No mesmo giro, enfim, Vettel foi chamado à sua primeira parada e colocou pneus macios, voltando na sexta posição, 7s atrás do seu companheiro de equipe.

Após as primeiras paradas, Hamilton, Ricciardo, Rosberg e Verstappen mantinham as primeiras posições, mas com distâncias grandes entre os pilotos. Entre eles, o melhor era o holandês da Red Bull, que voou baixo até encostar em Rosberg no 17.º giro. Mais atrás, Alonso conseguiu entrar no Top 10 após largar da 12.ª posição.

Em um bom ritmo, Vettel conseguiu encostar em seu companheiro de equipe na 23.ª volta, com a diferença abaixo de 1s. No mesmo giro, baixou para menos de 0s5. Quando a briga prometia esquentar, Raikkonen foi para os boxes e o alemão assumiu a quinta posição. O finlandês voltou com pneus supermacios.

Na 27.ª volta, Verstappen cometeu uma verdadeira trapalhada que comprometeu suas pretensões de pódio. Ele entrou nos boxes sem ser chamado pela Red Bull, pegando a equipe de surpresa, sem pneus prontos para a troca. O erro causou perda de segundos preciosos, e o holandês voltou para a pista na sétima posição, atrás de Felipe Massa, com pneus médios.

Depois, o holandês viveu um breve momento de felicidade, seguido pela desgraça. Verstappen passou Massa com facilidade logo depois de voltar dos boxes, mas em seguida, viu seu carro falhar e abandonou a corrida na 30.ª volta, ativando o safety-car virtual.

Aproveitando-se do carro de segurança, na 32.ª, as Mercedes foram para os boxes e asseguraram a última parada, voltando com Hamilton em primeiro e Rosberg em segundo, ambos com pneus médios. Ricciardo, que esperava superar o alemão na parada seguinte, lamentou pelo rádio. A bandeira verde balançou na 35.ª volta e a Red Bull recomendou que o australiano fosse ao ataque para cima do líder do campeonato em busca da segunda posição.

Na 37.ª volta, Hamilton fez a melhor volta dele na prova, passando a liderar com 10s de vantagem a Rosberg. Ricciardo, Raikkonen, Vettel, Sainz, Massa, Alonso, Perez e Button fechavam o Top 10 em uma corrida com poucas brigas efetivas por posição.

Dois giros mais tarde, Kimi Raikkonen foi aos boxes para a última parada e a Ferrari cometeu uma lambança. Ao colocar os pneus supermacios, um dos mecânicos esqueceu a pistola de troca de parafusos na roda direita traseira e liberou a saída do piloto. No entanto, logo que saiu dos boxes, o finlandês foi avisado pelo perigo da ferramenta presa no carro e precisou abandonar.

A dez voltas do final, uma briga começou a tomar corpo. Sainz, no quinto lugar, seguido por Felipe Massa e Fernando Alonso encostaram com menos de 1s de diferença entre eles. Após minutos de muita intensidade, mas poucas tentativas, o bicampeão mundial tomou a sexta posição graças a um erro do brasileiro, que perdeu o ponto de frenagem e viu o espanhol se dar melhor. Eles ainda tocaram roda com roda na área de escape da curva. Mais atrás, Nasr passou bem por Bottas e assumiu a 15.ª colocação.

Nos últimos giros, Vettel ainda se aproveitou da boa vantagem em relação ao quinto colocado e foi aos boxes. Já Rosberg chegou a diminuir a desvantagem, mas sequer ameaçou a liderança de Hamilton. Após uma corrida morna até certo ponto, Alonso partiu para cima de Sainz e assegurou mais uma ultrapassagem, que lhe rendeu a quinta posição com muita comemoração.

Na bandeirada quadriculada, Hamilton fechou um final de semana quase perfeito: ele foi o pole position e venceu a prova com facilidade, mas viu seu companheiro dar mais um consistente passo na briga pelo título da temporada.

Confira a classificação final do GP dos Estados Unidos:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 1h38min12s618

2º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), a 4s520

3º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), a 19s692

4º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), a 43s134

5º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), a 93s953

6º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), a 96s124

7º - Felipe Massa (BRA/Williams), a 1 volta

8º - Sergio Pérez (MEX/Force India), a 1 volta

9º - Jenson Button (ING/McLaren), a 1 volta

10 - Romain Grosjean (FRA/Haas), a 1 volta

11º - Kevin Magnussen (DIN/Renault), a 1 volta

12º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), a 1 volta

13º - Jolyon Palmer (ING/Renault), a 1 volta

14º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), a 1 volta

15º - Felipe Nasr (BRA/Sauber), a 1 volta

16º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), a 1 volta

17º - Pascal Wehrlein (ALE/Manor), a 1 volta

18º - Esteban Ocon (FRA/Manor), a 2 volta

Não completaram:

Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Esteban Gutiérrez (MEX/Haas)

Nico Hülkenberg (ALE/Force India)