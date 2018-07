Hamilton volta a liderar treino livre em Baku; Massa é 16º

Depois de liderar o primeiro treino livre do GP da Europa, Lewis Hamilton se manteve na frente no segundo, nesta sexta-feira, no novo circuito de Baku, no Azerbaijão, e mostrou que segue muito forte na sua caça a Nico Rosberg na luta pela liderança do Mundial de Fórmula 1. O piloto inglês cravou 1min44s223 para seguir na ponta, superando com folga o seu companheiro de Mercedes, que voltou a terminar em segundo lugar, mas desta vez a quase sete décimos do tricampeão mundial.

Atual líder do Mundial, apenas nove pontos atrás de Hamilton, o alemão fez a sua melhor volta em 1min44s913, sendo que horas mais cedo havia sido pouco mais de três décimos mais lento que o inglês na primeira sessão livre da prova marcada para acontecer neste domingo.

Rosberg, por sua vez, teve um problema com o motor de seu carro no final deste segundo treino livre, na parte em que os pilotos realizavam simulações de corrida utilizando os pneus supermacios da Pirelli. Ao notar que o seu monoposto não estava bem naquele momento, o alemão avisou pelo rádio e imediatamente a sua equipe pediu para que ele encostasse o carro na pista, fechando assim a sessão após dar 26 voltas, contra 33 de Hamilton. Em seguida, a escuderia avisou que o carro apresentou um problema de tração.

Já a terceira colocação deste segundo treino ficou surpreendentemente com o mexicano Sergio Pérez, da Force India, que também anda com motor fornecido pela Mercedes. Ele cravou 1min45s336 e ainda conseguiu boa folga em relação ao quarto colocado, o finlandês Valtteri Bottas, da Williams, que marcou 1min45s764 na sua melhor volta.

A Force India, por sinal, teve ainda Nico Hülkenberg na quinta posição após o piloto alemão cronometrar 1min45s920, tempo que o deixou logo à frente do espanhol Carlos Sainz Jr, da Toro Rosso, que marcou 1min46s027 para ficar em um ótimo sexto lugar.

Outro novato da categoria, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, conquistou o sétimo lugar ao cravar 1min46s068 e superou, entre outros, o alemão Sebastian Vettel, apenas o oitavo colocado com sua Ferrari ao percorrer a sua melhor volta em 1min46s219.

O inglês Jenson Button, da McLaren, e o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, completaram o grupo dos dez primeiros colocados, enquanto o espanhol Fernando Alonso, da McLaren, veio logo atrás deles, em 11º lugar.

BRASILEIROS VÃO MAL

Já os pilotos brasileiros foram muito mal neste último treino do dia em Baku. Felipe Massa, que havia sido o oitavo colocado na primeira sessão livre, desta vez foi apenas o 16º com sua Williams ao marcar sua melhor volta em 1min47s060.

Felipe Nasr, por sua vez, amargou o último lugar mesmo tendo sido o piloto que deu mais voltas neste segundo treino, com 38 ao total. Ele fez a melhor delas em 1min48s081 com a sua Sauber, ficando três posições atrás do seu companheiro de equipe, o sueco Marcus Ericsson, que cronometrou 1min47s772.

O treino de classificação que definirá o grid de largada do GP da Europa está marcado para acontecer às 10 horas (de Brasília) deste sábado, mesmo horário da largada da corrida de domingo, quando será realizada a oitava etapa deste Mundial de Fórmula 1.