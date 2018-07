Iannone é o mais rápido da sexta de treinos livres da MotoGP no Catar

Depois de ser somente o quinto colocado no Mundial do ano passado, Iannone mostrou novo fôlego nesta sexta e cravou 1min54s639 para terminar como o mais veloz do dia. A marca do italiano foi alcançada na segunda sessão do dia, na qual praticamente todos os pilotos melhoraram seus tempos.

Iannone deixou para trás alguns dos favoritos ao título da temporada. Atual campeão da MotoGP, Jorge Lorenzo foi o segundo mais rápido, com a marca de 1min54s776, seguido de perto por outro espanhol, Marc Márquez. O detentor dos títulos de 2013 e 2014 teve 1min54s835 como melhor tempo nesta sexta.

As cinco primeiras colocações do primeiro dia de treinos foram completadas pelo italiano Andrea Dovizioso e pelo espanhol Maverick Viñales. Dani Pedrosa foi o sexto, enquanto o heptacampeão Valentino Rossi decepcionou e foi somente o sétimo, com a marca de 1min55s175.

Os pilotos se preparam agora para voltar à pista no sábado, quando realizarão o quarto e último treino livre pela manhã. Às 14h35 (horário de Brasília), começa o treino de classificação, enquanto a prova está marcada para o domingo, às 15 horas (de Brasília).