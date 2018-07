Iannone lidera treinos livres da etapa holandesa da MotoGP

Iannone começou a sexta-feira na frente, ao ser o mais rápido da primeira atividade, com 1min34s349. E o piloto da Ducati melhorou a sua marca na segunda sessão, quando fez o tempo de 1min33s591, garantindo a liderança do dia na Holanda.

Na segunda atividade, porém, Iannone foi seguido de muito perto pelo compatriota Valentino Rossi. O italiano da Yamaha foi apenas 0s004 mais lento, fazendo o tempo de 1min33s595 em Assen, onde já venceu sete vezes na MotoGP, a última delas no ano passado. E o multicampeão chega para a etapa da Holanda embalado pelo triunfo na prova anterior, na Catalunha.

Líder do campeonato, o espanhol Marc Márquez, que venceu a corrida holandesa em 2014, foi o terceiro mais rápido da sexta-feira ao fazer o tempo de 1min33s724 com a sua Honda. Logo atrás, em quarto lugar, veio o também espanhol Maverick Viñales, da Suzuki, com 1min33s892.

Atual vice-líder do campeonato e vencedor da prova na Holanda em 2010, o espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha, ficou na quinta posição, com 1min33s991, sendo o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min34 nesta sexta-feira em Assen.

O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, foi o sexto, com 1min34s011, seguido do compatriota Danilo Petrucci, da Pramac Ducati, com 1min34s065. Os espanhóis Aleix e Pol Espargaró, da Suzuki e da Yamaha Tech3, vieram na sequência na lista de tempos, com o norte-americano Scott Redding, da Pramac Ducati, completando a relação dos dez primeiros colocados. Quem decepcionou nesta sexta-feira foi o espanhol Dani Pedrosa, da Honda, que fechou o dia apenas com o 11º melhor tempo.

Os pilotos da MotoGP voltam neste sábado ao circuito de Assen, quando será realizado o treino de classificação a partir das 9h10 (horário de Brasília). A etapa da Holanda vai ser disputada no domingo, com largada prevista para as 9 horas.