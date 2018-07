Ícone do esporte brasileiro, Ayrton Senna ganha museu a céu aberto

Os 25 anos da conquista do tricampeonato mundial de Fórmula 1 do piloto Ayrton Senna, completados este mês, não poderiam passar em branco. Um dos maiores ícones do esporte será homenageado com um museu a céu aberto, o primeiro do mundo, que vai mostrar o legado do campeão brasileiro.

A iniciativa do Instituto Ayrton Senna, em parceria com a BB Editora, colocará em exposição 11 esculturas de momentos marcantes do piloto, assinadas pelo artista Rafael Sanches. Entre os dias 20 de outubro e 15 de novembro, os fãs poderão conferir as obras em pontos turísticos da cidade de São Paulo. As peças terão um espaço permanente no Autódromo de Interlagos. "Sem sombra de dúvida, esse projeto é um dos mais especiais e diferenciados feitos em homenagem ao Ayrton Senna. O Museu terá estátuas para esse nosso eterno piloto”, destaca Baroni Neto, diretor geral da BB Editora.

Para quem quiser se aprofundar no tema, o projeto contará com a edição do livro: 'Ayrton Senna, um herói moldado de alma, coração e aço!'. A obra mostra os esboços das esculturas e explica cada um dos temas retratados. "Nos 11 anos de Fórmula 1, tentamos ser fieis a cada grande momento do piloto. Chegamos ao melhor de Ayrton Senna", conta o artista Rafael Sanches. E uma surpresa, quem adquirir o livro poderá levar miniestátuas iguais as que serão expostas.

CONFIRA OS LOCAIS DA EXPOSIÇÃO:

Aeroportos: Guarulhos, Congonhas e Viracopos

Sede do Twitter em São Paulo

Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP)

Esporte Clube Pinheiros

Colégio Rio Branco (onde Senna estudou)

Shoppings Morumbi, Anália Franco e Eldorado

Rodovia Ayrton Senna

Autódromo de Interlagos