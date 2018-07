Indy anuncia calendário 2017 com volta de etapa querida por pilotos brasileiros

A Fórmula Indy divulgou nesta quinta-feira o calendário de 2017 da categoria. A organização manteve a estrutura deste ano e a única novidade para a próxima temporada foi a inclusão do oval de Gateway, que está de volta após 14 anos ausente.

No total serão seis etapas disputadas em ovais, seis em circuitos permanentes e outros cinco em provas de rua. Pelo sexto ano consecutiva, a temporada começará nas ruas de St. Petersburg, na Flórida. A prova está marcada para o dia 12 de março. A última acontecerá em Sonoma, na Califórnia, em 17 de setembro.

A etapa de Gateway será a antepenúltima do calendário e acontecerá em 26 de agosto. O circuito oval recebeu a Fórmula Indy inicialmente entre 1997 e 2003. No último ano da disputa, o pódio da prova foi todo brasileiro com Hélio Castroneves, da Penske, em primeiro lugar, seguido por Tony Kanaan e Gil de Ferran na terceira colocação.

"Acho sensacional que vamos voltar a Gateway", comentou Hélio Castroneves. "Pessoalmente gosto porque já venci lá (pela Penske) e também porque corri pela Hogan (equipe extinta da Fórmula Indy que tinha sede em St. Louis, local da prova), então faz com que seja um lugar especial para mim", completou o brasileiro.

Confira as etapas do calendário de 2017 da Fórmula Indy:

12/03 - St. Petersburg

09/04 - Long Beach

23/04 - Alabama

29/04 - Phoenix

13/05 - Indianápolis

28/05 - 500 Milhas de Indianápolis

03/06 - Detroit 1

04/06 - Detroit 2

10/06 - Texas

25/06 - Road América

09/07 - Iowa

16/07 - Toronto

30/07 - Mid-Ohio

20/08 - Pocono

26/08 - Gateway

03/09 - Watkins Glen

17/09 - Sonoma