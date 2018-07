Já campeão, Marc Márquez crava a pole na etapa da Austrália da MotoGP

Nem mesmo o fato de já ter conquistado o título parece segurar Marc Márquez na MotoGP. Neste sábado, o espanhol voou baixo no circuito de Phillip Island e cravou o melhor tempo do treino classificatório para a etapa da Austrália, que acontecerá no domingo e será a primeira depois do troféu garantido no Japão no fim de semana passado.

Desta vez, no entanto, Márquez pode agradecer a sua equipe pela pole. O trabalho de bastidores da Honda e a leitura das condições do clima fizeram toda a diferença, uma vez que o espanhol foi um dos poucos a ignorar a previsão de temporal e deixou de lado os pneus para pista molhada.

A aposta de Márquez e sua equipe não poderia ser mais certeira e o piloto passeou na pista. Cravou a marca de 1min30s189, quase sete décimos mais rápido que o segundo colocado, o britânico Cal Crutchlow, que marcou 1min30s981. A terceira colocação ficou com o também espanhol Pol Espargaró, com 1min31s107.

"Este fim de semana tem sido realmente trapaceiro, com as condições do clima. Você precisa ser veloz, claro, mas também precisa ter a estratégia correta. No momento, estamos indo na hora certa, com os pneus corretos, e conseguimos cravar a pole. Foi difícil achar a volta perfeita, mas nós conseguimos", celebrou Márquez.

Para melhorar o sábado do espanhol, ele ainda viu seus principais rivais terem dias para esquecer. Terceiro colocado da temporada, o espanhol Jorge Lorenzo largará somente na 12.ª posição, depois marcar 1min36s840. Já o italiano Valentino Rossi, que era o principal concorrente de Márquez até o fim de semana passado, conseguiu ser ainda pior, sequer se classificou para a segunda sessão do treino e sairá em 15.º, após cravar 1min41s368.

Penúltima das 18 etapas previstas no calendário de 2016 da MotoGP, a prova na Austrália acontecerá nesta madrugada de sábado para domingo. A largada está marcada para as 3 horas da manhã (horário de Brasília).