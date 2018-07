Kanaan lidera último treino livre antes das 500 Milhas de Indianápolis

Apenas 18.º no grid de largada da prova de domingo, Tony Kanaan mostrou que pode surpreender para vencer mais uma vez as 500 Milhas de Indianápolis. Nesta sexta-feira, o brasileiro foi o mais rápido no último treino livre antes da 100.ª edição da prova mais tradicional do automobilismo norte-americano, que será no domingo.

"Estou realmente muito feliz com meu carro. Como havia dito, trabalhamos muito em cima do arranjo visando a prova e não a classificação. Então, sabia que tínhamos um bom caminho. É claro que estamos falando de uma prova que tem 500 milhas, mais de três horas pela frente, mas é muito bom encerrarmos os treinos preparatórios em primeiro, pois é sinal que fizemos um bom trabalho", comentou o brasileiro, vencedor das 500 Milhas em 2013.

Nesta sexta-feira, Kanaan, da Chip Ganassi, foi seguido pelo colombiano Carlos Muñoz, da Andretti Autosport. Scott Dixon ficou em terceiro e Will Power em quarto. Hélio Castroneves marcou apenas o 10.º tempo.

Um ano após quase morrer em uma pista de automobilismo, o canadense James Hinchcliffe voltou ao palco do acidente e vai largar na pole position no domingo. Helinho sai em nono.

Campeão no ano passado, Juan Pablo Montoya sai ao lado de Kanaan, em 17.º.