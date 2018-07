Líder do campeonato, Felipe Fraga faz a pole na etapa de Curitiba da Stock Car

Felipe Fraga conquistou neste sábado a pole position da etapa de Curitiba da Stock Car. Líder do campeonato, o piloto de 21 anos cravou a melhor volta em 1min19s018, superando em 0s099 Ricardo Mauricio, que largará na segunda colocação.

"Nós usamos uma estratégia diferente e deixamos para tentar fazer a pole na terceira e última tentativa, diferente da maioria dos adversários. Isso deu certo e estou muito feliz por largar na frente mais uma vez", explicou. "Vamos correr como se fosse mais uma corrida, sem pensar que sou o líder do campeonato. E, deste jeito, largar da pole é muito mais seguro", emendou.

Felipe Fraga vive grande momento na carreira. Além de estar em primeiro lugar no geral e garantir a segunda pole no ano, o piloto também foi o ganhador da Corrida do Milhão da atual temporada, disputada há um mês, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Marcos Gomes garantiu a terceira colocação no grid, seguido por Rubens Barrichello. Júlio Campos, que chegou a liderar a tabela de tempos, fechou em quinto lugar. A sexta colocação foi para Thiago Camilo, acompanhado de perto por Daniel Serra, o sétimo. Valdeno Brito terminou em oitavo, com Max Wilson em nono e Felipe Lapenna fechou o Top-10.

A primeira das duas corridas programadas para este domingo, em Curitiba, tem largada prevista para as 13 horas. A segunda disputa, que conta com largada invertida das 10 primeiras colocações, começa às 14h10.