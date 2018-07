Líder, Pagenaud supera Castroneves e garante pole da última prova da Indy

Líder da temporada da Fórmula Indy, o francês Simon Pagenaud deu neste sábado um importante passo rumo ao título ao assegurar a pole position para a etapa de Sonoma, a última da categoria, realizada em um circuito oval.

O primeiro lugar do grid foi conquistado de maneira dramática, no minuto final do treino classificatório, com o tempo de 1min16s257, superando o brasileiro Hélio Castroneves, que caiu para o segundo lugar, pois havia estabelecido a marca de 1min16s4134.

Além dos dois primeiros colocados, a Penske ainda emplacou o terceiro e o quarto lugar no grid, respectivamente com Juan Pablo Montoya e Will Power, vice-líder da temporada. Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) e Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport) completaram a relação dos seis primeiros colocados do treino classificatório.

Com o ponto conquistado pela pole position, Pagenaud ampliou para 44 a vantagem em relação a Power (556 a 512). Para garantir o título sem pensar na colocação final do rival, o francês precisa cruzar a linha de chegada pelo menos em quinto lugar ao final da prova deste domingo.

Após apresentar performance abaixo da desejada nos treinos livres em Sonoma, Tony Kanaan não conseguiu ir bem no classificatório e parou ainda na primeira fase deste sábado. Com o sétimo lugar no seu grupo, o brasileiro vai largar da 13.ª posição do grid.

Última corrida da temporada, a etapa de Sonoma, na Califórnia, começará às 19h30 (horário de Brasília) deste domingo. Nas 15 provas disputadas até o momento, Pagenaud conquistou sete poles e quatro vitórias, sendo o favorito a levar o título.