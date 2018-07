Lorenzo desbanca Márquez e fatura sua segunda pole do ano na França

Mais uma vez, a disputa pela pole ficou entre os espanhóis, mas Lorenzo se mostrou em ótimo dia e ficou quase meio segundo à frente de seu compatriota. Ele cravou 1min31s975 como melhor marca, enquanto Márquez teve 1min32s416 em sua melhor volta.

Esta será a segunda vez que Lorenzo largará na pole, o que tem se mostrado uma grande vantagem na temporada 2016 da MotoGP. Nas quatro etapas do campeonato até o momento, quem largou na primeira colocação venceu a prova - Lorenzo, no Catar, Márquez, na Argentina e nos Estados Unidos, e Valentino Rossi, na Espanha.

A vitória no domingo é fundamental para Lorenzo não perder Márquez de vista. Ele é o segundo colocado do Mundial no momento, com 65 pontos, 17 atrás do compatriota. Valentino Rossi é o terceiro, com 58, e decepcionou no treino deste sábado. O italiano multicampeão da categoria cravou somente o sétimo tempo, com 1min32s829.

A terceira colocação no grid, portanto, ficou com outro italiano, Andrea Iannone, que cravou 1min32s469. Em quarto, estará o espanhol Pol Espargaró, seguido pelo italiano Andrea Dovizioso e pelo britânico Bradley Smith.