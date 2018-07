Lorenzo lidera treinos livres de sexta-feira da MotoGP em Jerez

Lorenzo acumula três vitórias na prova espanhola, conquistadas em 2010, 2011 e 2015, e começou bem o fim de semana. O piloto da Yamaha liderou a primeira atividade da sexta-feira em Jerez ao marcar 1min40s270 e melhorou o seu tempo na segunda sessão ao registrar sua melhor volta em 1min39s555, liderando o dia com certa folga.

Quem mais se aproximou de Lorenzo foi Marc Márquez. O piloto espanhol da Honda chega a Jerez na liderança do campeonato e tentando repetir a vitória que teve em 2014. E além de Lorenzo, ele foi o único outro piloto a registrar uma volta em menos de 1min40, tendo feito 1min39s900 na sua melhor.

O também espanhol Aleix Espargaró, da Suzuki, surpreendeu ao terminar a sexta-feira com o terceiro melhor tempo, com 1min40s093, seguido pelo compatriota Hector Barberá, da Avintia Ducati, com 1min40s229, que foi o segundo mais rápido na primeira sessão do dia.

Assim, ambos superaram o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, que possui incríveis seis vitórias em Jerez - 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 e 2009 -, mas foi apenas o quinto colocado nos treinos livres desta sexta-feira, com 1min40s282, logo à frente do espanhol Maverick Viñales, da Suzuki, com 1min40s448.

O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, ficou na sétima colocação, enquanto o espanhol Dani Pedrosa, da Honda, foi apenas o oitavo. O inglês Scott Redding, da Pramac Ducati, e o irlandês Eugene Laverty, da Aspar Ducati, completaram a lista dos dez mais rápidos nos treinos livres desta sexta-feira da etapa espanhola da MotoGP.

Os pilotos voltam ao circuito de Jerez neste sábado, quando serão realizados mais treinos livres e a sessão de classificação, a partir das 9h10 (horário de Brasília). A largada da Espanha está marcada para as 9 horas de domingo.