Lorenzo supera Márquez e garante a pole na etapa do Catar da MotoGP

O espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha, fez a volta mais rápida no treino de classificação deste sábado, em 1min54h543, e largará na pole na etapa do Catar de MotoGP. O piloto será seguido de dois compatriotas, Marc Márquez, da Honda, em segundo, e Maverick Viñales, da Suzuki, em terceiro.

Márquez, por sinal, até chegou a completar o giro mais rápido do que o do atual campeão da temporada. Mas a volta foi dada após o término do treino. Márquez não percebeu que havia recebido a bandeirada final e continuou no circuito.

Foi a 36ª pole da carreira do atual campeão do mundo. O italiano Andrea Iannone, da Ducati, também conseguiu um ótimo último giro e largará em quarto lugar, seguido pelo compatriota Valentino Rossi, da Yamaha. O veterano anunciou neste sábado a renovação de contrato com sua equipe até 2018. Andrea Dovizioso, da Ducati, fecha a segunda linha do grid.

O espanhol Dani Pedrosa, da Honda, ficou com o sétimo tempo, seguido pelos compatriotas Héctor Barberá, da Avintia Ducati, e Pol Espargaró, da Tech3 Yamaha. O inglês Cal Crutchlow, da LCR Honda, interrompeu o domínio de italianos e espanhóis e completou a relação dos dez melhores.

A largada da etapa do Catar do Mundial de MotoGP acontece às 15 horas (de Brasília) deste domingo, quando será realizada a primeira de 18 corridas desta temporada, que só será encerrada no dia 13 de novembro, em Valência, na Espanha.