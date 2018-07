Magnussen deixa hospital, confirma lesão no tornozelo e diz que correrá na Itália

Não passou de um grande susto o acidente sofrido por Kevin Magnussen no início do GP da Bélgica, neste domingo, no circuito de Spa-Francorchamps. Após deixar a sua Renault destruída e sair do carro andando, o piloto dinamarquês chegou a ser levado a um hospital, mas, após deixar o local, exibiu em confiança em participar da próxima prova do campeonato da Fórmula 1, o GP da Itália, no circuito de Monza, já no próximo fim de semana.

Magnussen revelou ter sofrido uma lesão no tornozelo, mas assegurou que o problema é de menor gravidade. "Obrigado por todas as suas mensagens, pessoal. Agora estou voltando casa com uma lesão no tornozelo, mas vou estar pronto para Monza", escreveu o piloto dinamarquês em breve mensagem escrita no seu perfil na rede social Twitter, após deixar o hospital.

Neste domingo, na sexta volta do GP da Bélgica, Magnussen bateu forte na saída da Eau Rouge, uma das mais famosas e perigosas curvas da Fórmula 1, ao perder o controle do seu carro em um dos pontos mais velozes da pista. O acidente, inclusive, forçou a paralisação da corrida, para que a barreira de proteção de pneus fosse remontada.

Apesar de ter deixado o carro caminhando e sem sinais de lesões no acidente que chegou a destruir uma das proteções da cabeça do piloto, Magnussen foi encaminhado para um hospital por precaução, onde maiores problemas não foram detectados, a não ser o corte no tornozelo esquerdo. Assim, acabou sendo liberado pelos médicos.

Agora fica a expectativa sobre a sua participação no GP da Itália no próximo fim de semana. O dinamarquês deve passar por uma avaliação antes de ser liberado para ir à pista, assim como ocorreu com o espanhol Fernando Alonso no início da temporada - após grave acidente na Austrália, ele foi vetado da prova seguinte, no Bahrein.