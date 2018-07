Marc Márquez fatura a pole da etapa da República Checa da MotoGP

O resultado demonstrou que Márquez está plenamente recuperado de um acidente sofrido na etapa da Áustria, disputada no último final de semana, em Spielberg. O espanhol sofreu uma dura queda no treino livre de sábado e chegou a ser enviado para o hospital. Liberado para correr, ele terminou apenas em quinto.

Apesar de recuperado, Márquez terá um difícil desafio no domingo. Vencedor da corrida da República Checa em 2015 e vice-líder na temporada, o espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha, permaneceu boa parte do treino no encalço de seu compatriota, marcou 1min54s849 e garantiu a segunda posição no grid de largada.

Já o italiano Andrea Iannone, que conquistou no último domingo sua primeira vitória na MotoGP, demonstrou estar embalado e terminou em terceiro, 0s631 atrás de Márquez. O piloto da Ducati foi seguido por Aleix Espargaró, da Suzuki, e Hector Barberá, da Avintia Ducati.

Dono de cinco vitórias em Brno na MotoGP e terceiro da temporada, o multicampeão Valentino Rossi não teve bom desempenho e fechou apenas o treino de classificação apenas em sexto lugar, quase um segundo atrás de Márquez.

A lista dos dez primeiros colocados foi completa Andrea Dovizioso, da Ducati, Maverick Viñales, da Suzuki, Dani Pedrosa, da Honda, e Cal Crutchlow, da LCR Honda.

A etapa da República Checa da MotoGP está marcada para domingo, com largada prevista para as 9 horas (de Brasília).