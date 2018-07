Marcos Gomes e Antonio Pizzonia vencem na abertura da temporada da Stock

Naquela que marcou a despedida do Autódromo Internacional de Curitiba, a corrida deste domingo foi bastante emocionante, mas no fim a experiência de Pizzonia ajudou e Marcos Gomes subiu no lugar mais alto do pódio. A segunda posição ficou com Allam Khodair e seu parceiro, o português António Félix da Costa. Ricardo Maurício e Guilherme Salas, que largaram na pole, terminaram em terceiro.

Para ficar com a vitória, Marcos Gomes precisou fazer uma prova de recuperação. Depois de largar em quinto, o atual campeão fez bonito na pista e entregou o carro para Pizzonia na segunda posição. O ex-piloto da Fórmula 1, então, completou o serviço, ultrapassou o jovem Salas e garantiu o triunfo.

Quem decepcionou foi Rubens Barrichello. O também ex-piloto da Fórmula 1 largou na segunda posição, mas já de início errou e foi parar na grama, sendo ultrapassado por Thiago Camilo. Depois, perdeu terreno também para Khodair e Marcos Gomes. Para piorar, seu parceiro Augusto Farfus foi punido e obrigado a ir aos boxes depois de tocar em Lucas di Grassi. Com isso, a parceria terminou apenas na 20.ª posição.

Outro que viveu um fim de semana para esquecer foi Cacá Bueno. O piloto já havia enfrentado dificuldades no treino de sábado, cravando apenas a 12.ª posição, e sequer conseguiu completar a prova neste domingo. Seu parceiro, Rodrigo Sperafico, viu o capô voar e ir parar nas arquibancadas e precisou abandonar.

Vale lembrar que a temporada 2016 da Stock Car já começou envolta em uma grande polêmica. Isso porque no início da semana houve a revelação de troca de mensagens entre comissários de prova sugerindo que eles teriam agido para manipular resultados de corridas. Alguns fiscais inclusive já foram afastados da categoria.