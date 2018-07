Massa admite preocupação com ritmo da Williams para classificação na Malásia

O primeiro dia de atividades do fim de semana do GP da Malásia decepcionou Felipe Massa. Após fechar o treino livre inicial na 18ª posição e a segunda sessão em um modesto 15º lugar, o brasileiro destacou que será preciso muito trabalho para a Williams melhorar o seu desempenho e conseguir uma boa posição de largada neste sábado, no Circuito Internacional de Sepang, na sessão classificatória.

"O ritmo também não foi fantástico em relação aos outros, por isso temos trabalho a fazer esta noite para ter, espero, um sábado melhor", afirmou Massa, que terminou o dia duas posições atrás do seu companheiro de equipe na Williams, o finlandês Valtteri Bottas, que ficou em 13º lugar.

Massa também revelou que permaneceu mais tempo do que o planejado nos boxes nesta sexta-feira em razão de problemas no seu carro, o impedindo de realizar todo o programa de testes programados para as sessões de treinos livres.

"Infelizmente, nós não fizemos o que deveríamos fazer hoje. Eu tive que abortar algumas voltas porque tivemos um problema que nos fez perder algum tempo, por isso não foi uma tarde simples", disse.

O desempenho ruim nas atividades iniciais do GP da Malásia preocupa porque a Williams faz uma disputa acirrada com a Force India pelo quarto lugar no Mundial de Construtores - os adversários têm um ponto de vantagem. E a equipe rival teve desempenho bem mais consistente, colocando seus dois pilotos entre os dez melhores do segundo treino livre - o mexicano Sergio Pérez foi o sexto colocado e o alemão Nico Hulkenberg ficou em nono lugar.