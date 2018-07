Massa anuncia para janeiro a 1ª corrida após aposentadoria na Fórmula 1

Felipe Massa ainda não deixou a Fórmula 1, mas já anunciou sua primeira corrida após se aposentar na principal categoria de automobilismo do mundo. Sua primeira prova como ex-piloto da F-1 será a Race of Champions, nos dias 21 e 22 de janeiro de 2017, em Miami, nos Estados Unidos.

A prova, conhecida por reunir pilotos de diversas categorias internacionais, voltará a ser disputada nos Estados Unidos após cerca de 25 anos, no Marlin Parks. Massa terá a companhia do compatriota Tony Kanaan no Team Brasil, assim como aconteceu na edição de 2004, em Paris.

"Estou ansioso para reencontrar um velho amigo. Fizemos uma boa dupla lá atrás. Ele bateu o Sebastien Loeb e eu derrotei o Michael Schumacher. Infelizmente, fomos punidos pelo excesso de toques no guard-rail", lembra Massa.

Será a quarta participação do brasileiro na prova. "Trata-se de um grande desafio e a ideia de juntar os melhores pilotos do mundo de diversas séries é realmente ótima", declarou o brasileiro, que deixará a Williams e a F1 no fim deste ano.