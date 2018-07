Massa aposta no histórico da Williams no GP da Áustria

Até agora sem conseguir conquistar resultados realmente relevantes na temporada 2016 da Fórmula 1, Felipe Massa espera mudar esse cenário no próximo fim de semana, quando vai ser realizado o GP da Áustria. Para isso, o brasileiro aposta no seu retrospecto no Red Bull Ring, em Spielberg, onde faturou a pole position da etapa de 2014, a última da sua carreira, e foi ao pódio no ano passado, quando terminou a corrida na terceira colocação.

"A Áustria é uma pequena, mas agradável pista para pilotar. Eu tive algumas grandes corridas lá nos dois anos anteriores. No ano passado, eu estive no pódio, em terceiro. No ano anterior, tivemos uma pole position e a segunda posição no grid. Valtteri (Bottas) terminou no pódio e eu terminei em quarto lugar. Isso mostra que é uma boa pista para o nosso carro e normalmente somos muito competitivos. Espero que tenhamos mais um ano como aquele", disse.

Massa acredita que esse bom desempenho pode se repetir em 2016, pois as características do circuito de Spielberg são favoráveis ao carro da Williams por possuir longas retas onde o motor Mercedes deve fazer a diferença. "Existem algumas boas retas para o motor, misturadas com algumas curvas de alta velocidade", afirmou. Além disso, Massa exaltou a atmosfera envolvida na corrida austríaca. "Como lugar, é um que eu realmente gosto de visitar. Nós normalmente ficamos em um hotel que é como um antigo castelo, de modo que é interessante e diferente do normal. As pessoas são sempre muito entusiasmadas com a Fórmula 1, por isso é sempre bom vir para cá", descreveu.

Após oito das 21 provas previstas para a temporada 2016, Massa ocupa apenas a nona colocação no Mundial de Pilotos, com 38 pontos. O brasileiro tem dois quintos lugares, na Austrália e na Rússia, como seus melhores resultados.